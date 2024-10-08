8 Eki 2024 10:31
Journalist ID: 5630
News ID: 85621328
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist rejimin askeri istihbarat üssü Tel Aviv civarında hedef alındı

8 Eki 2024 10:31
News ID: 85621328
Siyonist rejimin askeri istihbarat üssü Tel Aviv civarında hedef alındı

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah Hareketi Pazartesi gecesi yayınladığı bildiride, Tel Aviv yakınlarındaki bir İsrail askeri istihbarat üssünü hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah’ın savaş medyasında çıkan haberler göre Hayber operasyonları serisinin devamında, Siyonist rejimin 8200 numaralı birliğine bağlı Tel Aviv banliyölerindeki Galilot askeri istihbarat üssüne saldırı düzenlendi.

Bu grup, bu saldırıların Gazze Şeridi'ndeki dirençli Filistin milletine ve onurlu ve cesur direnişe destek vermek amacıyla gerçekleştirildiği de belirtildi. 

Lübnan Hizbullah Hareketi, İslami direnişin Lübnan'ı ve onun mazlum milletini savunmaya hazır olduğunu ve Siyonist düşmanın zorbalığı ve saldırganlığına karşı koyma görevinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu bir kaç saat önce Lübnan'dan Tel Aviv'e çok sayıda roket atıldığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı bu ülkeye yönelik Siyonist saldırının başlangıcından bu yana 2 bin 83 Lübnanlının şehit olduğunu, 9 bin 869 kişinin de yaralandığını duyurdu.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .