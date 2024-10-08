Siyonist rejimin askeri istihbarat üssü Tel Aviv civarında hedef alındı

Hizbullah’ın savaş medyasında çıkan haberler göre Hayber operasyonları serisinin devamında, Siyonist rejimin 8200 numaralı birliğine bağlı Tel Aviv banliyölerindeki Galilot askeri istihbarat üssüne saldırı düzenlendi.

Bu grup, bu saldırıların Gazze Şeridi'ndeki dirençli Filistin milletine ve onurlu ve cesur direnişe destek vermek amacıyla gerçekleştirildiği de belirtildi.

Lübnan Hizbullah Hareketi, İslami direnişin Lübnan'ı ve onun mazlum milletini savunmaya hazır olduğunu ve Siyonist düşmanın zorbalığı ve saldırganlığına karşı koyma görevinden geri adım atmayacağını vurguladı.

Siyonist rejimin Kanal 14 televizyonu bir kaç saat önce Lübnan'dan Tel Aviv'e çok sayıda roket atıldığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı bu ülkeye yönelik Siyonist saldırının başlangıcından bu yana 2 bin 83 Lübnanlının şehit olduğunu, 9 bin 869 kişinin de yaralandığını duyurdu.