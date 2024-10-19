Bölge bir barut fıçısına dönüştü / Bölgede savaş çıkma olasılığı ciddi

İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının ortak basın toplantısı, bugünkü görüşme ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından başladı.

Seyyid Abbas Irakçi, dün Kafkasya konusunda 3+3 formatında yapılan önemli müzakerelerden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile ikili görüşmelerde bulunduğunu ve bu vesileyle burada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Irakçi, Türkiye ve İran’ın İslam dünyasının iki önemli ülkesi olduğunu, tarih boyunca dostane ilişkiler geliştirdiklerini ve bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine önemli katkılarda bulunabileceklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan ile çok yapıcı ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de son derece olumlu bir görüşme yaptıklarını belirten Dışişleri Bakanı görüşmelerde, ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi vurgulanmış ve önemli gündem maddeleri iki taraf arasında karara bağlanmıştır.

Irakçi, terörizmle mücadelenin her iki taraf için önemli bir sorun olduğunu, sınır güvenliği, çevre sorunları, enerji alanında işbirliğinin artırılması, ortak yatırımlar, bankacılık ve turizm ilişkilerinin güçlendirilmesi ile nükleer enerjinin barışçıl kullanımı gibi konuların görüşüldüğünü belirtti ve ayrıca, bölgenin bir barut fıçısına dönüştüğünü ve bu durumun dünyayı ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bıraktığını, savaş olasılığının hala ciddi olduğunu vurguladı.

Bakan Irakçi bu durumu sadece Siyonist rejimin istediğini, diğer hiç kimsenin bu savaşı istemediğini, İran’ın ise her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimin dünya genelinde en önemli güvensizlik kaynağı olduğunu ve uluslararası mekanizmaların bu suçları durdurmada başarısız kaldığını, ABD’nin verdiği desteğin ise Siyonist rejim liderlerini ve Netanyahu’yu daha da cesaretlendirdiğini söyledi.

Sinvar'ın şehadetine de değinen Bakan Irakçi Şehit Sinvar’ın suikastını kınadıklarını ve bu olayın Filistin halkının direnişine zarar vermeyeceğini, aksine onlara daha fazla motivasyon ve hız kazandıracağını belirterek Filistin halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı, İran ve Türkiye’nin ortak hedefler, çıkarlar ve tehditler paylaştığını ve her iki ülkenin ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine kararlı olduğunu vurguladı.

Toplantıda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, dün Güney Kafkasya ile ilgili önemli müzakerelerde bulunduklarını ve Irakçi'nin katılımından memnuniyet duyduklarını söyledi. Fidan, iki tarafın da bölgesel barış ve istikrarı hedeflediğini belirtti.

Bakan Fidan, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını desteklediklerini ifade ederek, İsrail rejiminin, Lübnan ve Filistin’de savaş ve suçlar işlediğini, Netanyahu’nun İran’ı savaşa çekmeye ve İran’ın nükleer tesislerini tehdit etmeye çalıştığını, bunun İran’ı misillemeye zorladığını söyledi.

Son olarak Fidan, Siyonist rejimin tehditkar söylemlerine son vermesi gerektiğini, çünkü şu anda gergin bir bölgede bulunduklarını, savaş istemediklerini ve itidalin gerekli olduğunu vurgulayarak Gazze’de ateşkesin ilan edilmesi gerektiğini ve İsrail’in her türlü tehdit ve saldırıyı sonlandırması gerektiğini belirtti.