Kalibaf: İslam ümmetinin birliği, Gazze halkının İsrail rejimine karşı direnişinin sebebidir

Muhammed Bakır Kalibaf, Perşembe günü Meşhed’deki Ayeler Kültür Kompleksi’nde düzenlenen 15. Vahdet Şehitleri Anma Toplantısı'nda "Siyonist rejim bir yıldan fazla süredir Gazze'de terör estiriyor, ancak savaşın yıldönümünde Hamas Tel Aviv'i füzelerle vurdu. Hâlâ İsrailli esirler bu rejimin elindedir ve Hamas’ın askerleri Gazze’nin kuzeyinde ve güneyinde savaşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, "Bu direniş, İslam ümmetinin birliği ve Şii ve Sünni kardeşlerin birbirine sevgi ve dostlukla sarılması sayesinde mümkün olmuştur. Tıpkı Sistan ve Beluçistan'da Şehit Şuşteri ve Şehit Recebzade'nin Sünni kardeşlerimize gösterdiği sevgi ve dostluk gibi," diye ekledi.

Sözlerinin devamında Kalibaf "İslam ümmeti canını ve malını verir, ancak asla onurunu kaybetmez, aksine onurunu yücelterek direnmeye devam eder. Eğer korkmazsak, Allah bize nimetlerini yağdıracak ve tamamlayacak, bizi şehit olmaya ya da dünyada zafer kazananlardan olmaya yönlendirecektir." dedi.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı, "Siyonist rejim ve ABD’nin yöneticileri bilsin ki, İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Hamas bitmez, Hasan Nasrallah'ın şehit edilmesiyle Hizbullah sona ermez. İslam ümmeti ayaktadır, çünkü kültürümüz cihat kültürüdür ve bizim için şehitlikten daha büyük bir onur yoktur. Zira Allah zafer sözü vermiştir ve müminlere zafer vereceğine dair sözünü yerine getirecektir" ifadelerini kullandı.