9 Eki 2024 14:53
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News ID: 85622953
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İsrail rejiminin Suriye’de dün gece gerçekleştirdiği operasyonda hiçbir Devrim Muhafızı danışmanı şehit olmadı!

9 Eki 2024 14:53
News ID: 85622953
İsrail rejiminin Suriye’de dün gece gerçekleştirdiği operasyonda hiçbir Devrim Muhafızı danışmanı şehit olmadı!

Tahran, İRNA - İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yardımcısı, İsrail rejiminin Suriye’de dün gece gerçekleştirdiği operasyonda hiçbir Devrim Muhafızı danışmanının şehit olmadığını belirtti.

Kudüs Gücü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yardımcısı, çarşamba günü İRNA muhabirine verdiği özel demeçte, Suriye’deki Devrim Muhafızları danışmanlarının sağlıklı ve güvende olduğunu ifade ederek şu anda danışmanlar ile Direniş Cephesi komuta merkezi arasında istikrarlı bir uyum olduğunu vurguladı.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yardımcısı, İsrail rejiminin son dönemdeki askerî ve güvenlik stratejilerinin, “hedefli suikast”, “direniş merkezlerine ve ofislerine hava bombardımanı” ve “psikolojik operasyonlarla korku yaratmak” temelinde olduğuna dikkat çekerek, Siyonist rejimin bu koşullarda hem direniş unsurlarını hem de direnişe destek verenleri hedef alarak güçlerini azaltmaya çalıştığını belirtti.

Ayrıca, dünkü saldırıda hedef alınan binada hiçbir Devrim Muhafızları komutanının bulunmadığını belirten bu yetkili, bu konuda çıkan haberlerin söylentiden ibaret olduğunu ifade etti.

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