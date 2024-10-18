Irakçi: Gazze ve Lübnan konusunda bölgede ortak anlayış var

Kafkasya Bölgesel İşbirliği Mekanizması toplantısına katılmak üzere İstanbul'a giden İran Dışişleri Bakanı Irakçi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Irakçi bölgesel durumla ilgili olarak "Bölgede artık Gazze ve Lübnan'daki çatışma tehlikesi, yerinden edilmiş insanların durumu ve savaşın yayılma ihtimali konusunda ortak bir anlayış var." diyerek "Türkiye ile her zaman iyi ilişkilerimiz oldu ve bu ülkenin dışişleri bakanı ve cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede bölgesel istişareler yapılacak." vurgusunda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca bölgesel sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Bölgedeki güvenlik ve siyasi düzenlemelerin bölgeye barış ve istikrar getirmesine özen göstermeliyiz." ifadelerinin de altını çizdi.