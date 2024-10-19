Irakçi'den ABD'ye uyarı

Irakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı'nın son röportajına atıfta bulunarak “İsrail’in İran’a ne zaman ve nasıl saldıracağına dair bilgisi olan veya böyle bir aptallık için teçhizat ve destek sağlayan herkes, mantıken olası her türlü zarardan sorumlu olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, Biden’ın Berlin ziyaretinin sonunda gazetecilere İsrail’in İran’ın füze saldırılarına nasıl ve ne zaman yanıt vereceğini bildiğini açıklaması üzerine geldi.