19 Eki 2024 10:16
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News ID: 85632123
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Irakçi'den ABD'ye uyarı

19 Eki 2024 10:16
News ID: 85632123
Irakçi'den ABD'ye uyarı

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Berlin ziyaretinin sonunda yaptığı son açıklamalarına ilişkin bir mesaj yayımlayarak olası sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Irakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı'nın son röportajına atıfta bulunarak “İsrail’in İran’a ne zaman ve nasıl saldıracağına dair bilgisi olan veya böyle bir aptallık için teçhizat ve destek sağlayan herkes, mantıken olası her türlü zarardan sorumlu olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

İran Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, Biden’ın Berlin ziyaretinin sonunda gazetecilere İsrail’in İran’ın füze saldırılarına nasıl ve ne zaman yanıt vereceğini bildiğini açıklaması üzerine geldi.

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