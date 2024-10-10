Siyonist rejimin kimyasal silahları uluslararası barış ve güvenlilk için ciddi bir tehdittir

İran'ın Hollanda'daki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Hadi Ferecvend, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü’nün Yürütme Konseyi'nin 107. toplantısında yaptığı konuşmada, Gazze ve Lübnan'daki mevcut içler acısı durumdan ve Siyonist rejimin gerçekleştirdiği soykırımdan üzüntü duyduğunu ifade ederek “Siyasi ve askeri destek, İsrail rejiminin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarında, yerleşim yerlerini, sivilleri bombalayarak ve bu iki ülkenin insanlarını yerinden ederek barbarlığını bir kez daha tekrarlamasına neden oldu.” ifadesine vurgu yaptı.

Lübnan'a yönelik saldırılarda Siyonist rejimin kimyasal silah ve zayıflaşmış uranyum kullanması ile ilgili yayınlanmış raporlara değinen Ferecvend, “Terörist İsrail rejimi, uluslararası hukuku ihlal etmenin yanı sıra, savaşta beyaz fosfor ve diğer yasaklanmış silahları da kullanıyor.” uyarısında bulundu.

İran'ın Hollanda Büyükelçisi, Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nden uzmanlık alanını kullanarak Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri sürekli izlemesini istediği açıklamasında “Sözleşmeyi onaylamayanların ve özellikle kimyasal silahların üretimi, geliştirilmesi ve kullanımına yönelik kapsamlı planları olan Siyonist rejimin bu sözleşmeye katılmaması halinde, kimyasal silahlardan arınmış bir dünya oluşturma hedefine ulaşılamayacak.” vurgusunda bulundu.