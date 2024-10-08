Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin hakkının yeniden tesis edilmesi için onurlu direnişten başka yol yoktur

İsmail Bekai Hamane sosyal medyadaki X sayfasında "Geçtiğimiz yıl Gazze'de yaşanan vahşi cinayetler ve şiddetli yıkım, İslam dünyasını daha da kızdırdı ve bu durum herkesi, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını, onurlu ve barışçıl bir hauat yaşama hakkını yeniden tesis etmek için onurlu direnişten başka bir yol olmadığı sonucuna götürdü." mesajını paylaştı.

7 Ekim 2023 Cumartesi günü Filistin direniş güçleri, Gazze sınırlarını geçerek Gazze Şeridi çevresindeki işgal altındaki yerleşim yerlerine girerken koordineli bir operasyonla yarım saatten kısa bir süre içinde işgal altındaki topraklara 5.000'den fazla roket ve füze ateşledi