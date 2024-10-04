4 Eki 2024 11:04
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News ID: 85617148
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Bekayi: ABD, İran'ı başkalarının işlerine karışmakla suçlayacak konumda değil

4 Eki 2024 11:04
News ID: 85617148
Bekayi: ABD, İran'ı başkalarının işlerine karışmakla suçlayacak konumda değil

Tahran, İRNA- Ülkemizin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika İç Güvenlik Bakanlığı'nın yıllık raporuna ve İran'ın bu ülkedeki seçimlere müdahale ettiği yönündeki bazı suçlamalara gösterdiği tepkide "Diğer ülkelerin içişlerine yasadışı müdahale konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD hükümeti, bu tür suçlamaları diğer ülkelere atfedecek durumda değil." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, aralarında İran'ın da bulunduğu bazı ülkelerin ABD başkanlık seçimleriyle ilgili sahte veya bölücü bilgiler yaymak için yapay zeka kullandığına ilişkin yıllık raporunu temelsiz ve reddedilmiş olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Bazı Amerikan kurumları ve yetkilileri bu tekrarlanan ve asılsız iddiaları siyasi saiklerle ve iç politika kullanımı için gündeme getiriyorlar" vurgusunda bulunarak  "Diğer ülkelerin içişlerine yasadışı müdahale konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD hükümeti, bu tür suçlamaları diğer ülkelere atfedecek durumda değil."ifadesine dikkat çekti.

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