Bekayi: ABD, İran'ı başkalarının işlerine karışmakla suçlayacak konumda değil

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın, aralarında İran'ın da bulunduğu bazı ülkelerin ABD başkanlık seçimleriyle ilgili sahte veya bölücü bilgiler yaymak için yapay zeka kullandığına ilişkin yıllık raporunu temelsiz ve reddedilmiş olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Bazı Amerikan kurumları ve yetkilileri bu tekrarlanan ve asılsız iddiaları siyasi saiklerle ve iç politika kullanımı için gündeme getiriyorlar" vurgusunda bulunarak "Diğer ülkelerin içişlerine yasadışı müdahale konusunda uzun bir geçmişe sahip olan ABD hükümeti, bu tür suçlamaları diğer ülkelere atfedecek durumda değil."ifadesine dikkat çekti.