İslam Devrimi Lideri'nden Milli genç tekvando takımına tebrik mesaj

İran İslam Cumhuriyeti'nin kız ve erkek tekvando takımının Güney Kore'de düzenlenen dünya gençler şampiyonasında dünya birinciliğini kazanmasının ardından, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu büyük konumun elde edilmesinde başarı sergileyen milli takım sporcularını ve teknik kadroyu ve İran Tekvando Federasyonu yetkililerini tebrik etti.

Bu mesaj, Liderlik Ofisi'nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Milli Tekvando Takımları Genel Sekreteri ve Teknik Direktörü Dr. Asgar Rahimi'ye iletildi.

14. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası, 10-15 Ekim tarihlerinde 96 ülkeden 936 tekvandocunun katılımıyla Güney Kore'nin ev sahipliğinde Chancheon'da düzenlendi.

Kızlarda İran takımı 4 altın, 1 gümüş, erkeklerde ise İran takımı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.