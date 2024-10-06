Başkomutan tarafından General Hacızade'ye "Fetih Nişanı" verildi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bir tören sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade'ye "Fetih Nişanı" verdi.

Bu nişan, Gerçek Vaat operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle verildi.

Fetih Nişanı, İslam savaşçıları ve bu operasyonların kazananları tarafından gerçekleştirilen zafer operasyonlarının bir sembolü olarak seçilmiştir. Nişan, üç hurma yaprağı, Hürremşehr Camii’nin kubbesi ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağından oluşmaktadır.