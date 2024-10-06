6 Eki 2024 17:40
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News ID: 85619619
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Başkomutan tarafından General Hacızade'ye "Fetih Nişanı" verildi

6 Eki 2024 17:40
News ID: 85619619
Başkomutan tarafından General Hacızade'ye "Fetih Nişanı" verildi

Tahran, İRNA - Başkomutan, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade'ye "Fetih Nişanı" takdim etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bir tören sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade'ye "Fetih Nişanı" verdi.

Bu nişan, Gerçek Vaat operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle verildi.

Fetih Nişanı, İslam savaşçıları ve bu operasyonların kazananları tarafından gerçekleştirilen zafer operasyonlarının bir sembolü olarak seçilmiştir. Nişan, üç hurma yaprağı, Hürremşehr Camii’nin kubbesi ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağından oluşmaktadır.

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