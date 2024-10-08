Yerinden edilen Gazzelilerin çadırına bombalı saldırı; 15 Filistinli şehit

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Beric kampındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin ev ve çadırlarına Siyonist rejim tarafından düzenlenen saldırıda 15 Filistinli şehit oldu.

Bu katliamda, 15 kişi şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca şehit ve yaralıların büyük bir kısmını kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Haber kaynakları, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik dün sabah saatlerinden pazartesi günü geç saatlere kadar sürdürdüğü saldırılarda 77 Filistinlinin şehit düştüğünü bildirdi.