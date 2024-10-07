Hamas: 7 Ekim, işgalcilere karşı mücadelenin dönüm noktasıdır

El Cezire'nin haberine göre, Hamas, Aksa Tufanı operasyonunun birinci yıl dönümüne ilişkin yayımladığı bildiride, bu operasyonun Siyonistlerin, Filistin meselesini yok etme planlarına doğal bir yanıt olduğunu belirtti.

Hamas, “Siyonist düşman 7 Ekim’den itibaren ve geçen bir yıl boyunca en korkunç suçlar ve katliamlar işledi; Gazze halkına karşı en korkunç soykırım savaşını başlattı” ifadesini kullanarak, “Filistin halkının Gazze’deki direnişi ve bu direnişe destek vermesi, işgalcilerin Filistin halkının haklarını ve ideallerini yok etme planlarını boşa çıkardı” dedi.

Ayrıca bildirinin başka bir bölümünde, “İşgalci İsrail rejiminin direnişin liderleri ve sembollerine karşı gerçekleştirdiği hain cinayetler, yalnızca işgalci rejime karşı direnişimizi artıracak, kararlılığımızı güçlendirecek ve irademizi pekiştirecektir” denildi.