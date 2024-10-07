7 Eki 2024 12:29
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News ID: 85620388
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Hamas: 7 Ekim, işgalcilere karşı mücadelenin dönüm noktasıdır

7 Eki 2024 12:29
News ID: 85620388
Hamas: 7 Ekim, işgalcilere karşı mücadelenin dönüm noktasıdır

Tahran, İRNA - Hamas, Filistin halkının Siyonist işgalcilere karşı mücadelesinde 7 Ekim’in tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

El Cezire'nin haberine göre, Hamas, Aksa Tufanı  operasyonunun birinci yıl dönümüne ilişkin yayımladığı bildiride, bu operasyonun Siyonistlerin, Filistin meselesini yok etme planlarına doğal bir yanıt olduğunu belirtti.

Hamas, “Siyonist düşman 7 Ekim’den itibaren ve geçen bir yıl boyunca en korkunç suçlar ve katliamlar işledi; Gazze halkına karşı en korkunç soykırım savaşını başlattı” ifadesini kullanarak, “Filistin halkının Gazze’deki direnişi ve bu direnişe destek vermesi, işgalcilerin Filistin halkının haklarını ve ideallerini yok etme planlarını boşa çıkardı” dedi.

Ayrıca bildirinin başka bir bölümünde, “İşgalci İsrail rejiminin direnişin liderleri ve sembollerine karşı gerçekleştirdiği hain cinayetler, yalnızca işgalci rejime karşı direnişimizi artıracak, kararlılığımızı güçlendirecek ve irademizi pekiştirecektir” denildi.

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