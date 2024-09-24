Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Kadın ve çocukları öldürmek adına medeniyet demek utanç verici

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Tahran saatiyle akşam saatlerinde New York'ta ilahi dinlerin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Bize yalan söylendiği bir dünyada yaşıyoruz" derken bu dünyada özgürlük, insanlık ve insan haklarından bahsedildiğini, ancak insanların bombalanarak yok edildiğini ifade etti.

Pezeşkiyan açıklamalarının devamında "Bir yerde bir olay olursa, dünyanın altını üstüne getiriyorlar, neden sessiz kaldınız diyorlar, falanca ülkede insan hakları ihlal edildi. Ancak siz kadın, çocuk, yaşlı ve gençleri yok ediyorsunuz; en faşist, soykırımcı ve cani insanları savunuyorsunuz ve utanmıyorsunuz." dedi.

Pezeşkiyan, "Bunların bu eylemleri yapma hakkı var mı? Adalet peşinde misiniz?" diye sorarak, "Eğer insanlık hak ve adaletin peşinde olursa, hak ve adaletin tüm insanlar için geçerli olması gerektiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı, hangi dinin hak adalet peşinde olmadığına dikkat çekerek "Hangi din adaleti istemez? Hangi din dürüstlük ve doğruluk istemez? Eğer dürüstlük, doğruluk ve adaleti uygularsak, artık anlaşmazlık olmaz" dedi.

Tüm dinlerin aynı kökene sahip olduğunu ve hepsinin Allah’a teslim olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Tüm kutsal kitaplarda adalet vurgulanmıştır ve hak hüküm sürecek, zulüm ortadan kalkacaktır. Ancak her inanç, adaleti yeryüzünde gerçekleştirecek bir kurtarıcıyı beklemektedir." dedi.

Pezeşkiyan, "Dünya zulüm, baskı ve haksızlıktan muzdarip, neden insan başka bir insanın hakkını göz ardı etsin ve başkasının hakkına tecavüz etsin?" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı ayrıca hak ve adaleti uyguladığımızda birlikte olabileceğimizi vurgulayarak "Birleşmiş Milletler'in sloganı barış, adalet ve kalkınmadır. Buna karşın, bu günlerde Lübnan’da kadınları, çocukları, erkekleri ve yaşlıları bombalıyorlar ve kendilerine medeniyet diyorlar, bu utanç verici" dedi.

Cumhurbaşkanı, ilahi dinlerin temsilcilerine hitaben, "Sizin topluluğunuz ve değerli varlığınızın, insanlık, adalet ve dürüstlük mesajını, dürüstlük iddiasında bulunanlara iletmede etkili olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan "Biz terörist değiliz. Bir kuşu bile incitmeyiz, masum bir insanı öldürmeyi nasıl düşünelim? Başkalarının topraklarını işgal etme peşinde değiliz. Allah bizden barış, sevgi, doğruluk ve aşkla birlikte yaşamamızı istemiştir. Umarım bu küçük dünyada hak, adalet ve dürüstlüğü sağlar ve kalplerimizi kinden arındırırız." dedi.