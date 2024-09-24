Zarif: 70 yıllık Siyonist anlatıcıların tuzağına düşmeyelim

Muhammed Cevad Zarif, X sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda, Cumhurbaşkanının New York'taki konuşmasına ilişkin

"Dr. Pezeşkiyan, New York'ta Filistin, Lübnan ve Yemen halkının direnişinin en sağlam temellere dayanan savunmasını dile getirerek İsrail rejiminin suçlarını ve Batılı ülkelerin silah, savaş ve insan hakları gibi konularda ikili tavır sergilediklerini açık ve net bir şekilde ifşa ederek, bölgede ve dünyada işgal ve soykırım kurbanlarının savunucusu, barışın müjdecisi, nükleer silahsızlanmayı vurgulayan İran değil, İsrail'in soykırımcı, nükleer silahlara sahip, bölgeye ve dünyaya tehdit oluşturan bir saldırgan olarak, terör ve apartheid temelinde kurulup günümüze dek geldiğini gösterdi."ifadelerine vurgu yaptı.

Zarif mesajının devamında "70 yıldır bölgemizin imajını altüst eden anlatıcıların tuzağına düşmeyelim, Siyonist medyaların yerine hizmet eden yetkililerimize güvenelim."diye yazdı.

Cumhurbaşkanı'nın Stratejik İşlerinden Sorumlu Yardımcısı mesajının devamında " Bilge İslam İnkılabı Lideri Amerikalı öğrencilere yazdığı tarihi mektubunda "Artık tarihin doğru tarafında duruyorsunuz." ifadesini kullandığı gibi, bugün dünya insanları, İsrail rejiminin soykırımına on bir ay boyunca tanık olduktan sonra, yalanların perdelerini yırtmaya, İran ve bölgeye ilişkin Siyonist anlatıyı tersine çevirmeye hazır."diye ekledi.