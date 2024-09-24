Pezeşkiyan: İslam ülkelerinin daha iyi bir geleceğe varması aramızda birlik oluşturma yönündeki başarılı çabalara bağlı

Dr. Pezeşkiyan "Bölgede geniş bir ortak pazarın oluşturulması, akademik, bilimsel ve ekonomik mübadelelerinin yapılması, İslam dünyasının büyüklüğünü dünyaya gösterebilir ve İslam ülkeleri için daha iyi bir gelecek, aramızdaki birliğin sağlanması yönündeki başarılı çabalara bağlıdır ve bu birliğin sayesinde, Gazze'de yaşananlara benzer cinayetlere asla tanık olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı da bu görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a hitaben " Sizin bölgesel bir iletişim ağının oluşturulması yönündeki önerinizi çok değerli buluyorum."dedi.

Bu toplantı, İran Cumhurbaşkanı'nın New York'taki konutunda düzenlenen görüşme dizilerinden bir diğeriydi.

Ülkemizin Cumhurbaşkanı, BM 79. Genel Kuruluna katılmak ve İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası konulardaki tutumunu açıklamak üzere üst düzey bir siyasi heyetin başında New York'a gitti.

Dr. Pezeşkiyan bu ziyaret sırasında BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının yanı sıra, 79. Genel Kurul toplantısına katılan birkaç ülke başkanıyla da görüşmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı birkaç saat önce, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, mevcut ve gelecekteki zorluklarla yüzleşmenin, adalet ve dürüstlüğe dayalı işbirliği ve etkileşim gerektirdiğini belirterek sözlerinde dünya ülkelerini gelecek nesillere adil ve müreffeh bir gelecek oluşturmaya davet ederek "Bu ortak çabanın ekseni, çok taraflılığın sembolü olarak Birleşmiş Milletler'in rolüne ve konumuna dikkat etmek ve tüzüğündeki amaç ve ilkelere saygı göstermekten geçer." ifadelerinin altını çizdi.