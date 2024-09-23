Pezeşkiyan: İran, bölgede ve dünyada barış ve güvenliği güçlendirecek her türlü eylemi destekleyecektir

Dr. Mesud Pezeşkiyan, kaldığı otelde eski ülke ve uluslararası kuruluş başkanlarından oluşan Küresel İhtiyar Heyeti (The Elders) üyeleriyle bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasındaki sloganlarına dikkat çekerek "Herkes için büyümenin ve ilerlemenin tek yolunun hem yurt içinde hem de yurt dışında işbirliği olduğuna inanıyoruz." vurgusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında " Ne yazık ki, cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım gün Siyonist rejim, bölgede gerilimi ve çatışmayı yaymak amacıyla değerli konuğumuz Sayın Haniye'ye suikast düzenledi ve bugün yaklaşık bir yıl sonra, insan hakları savunucularının sessizliğinden yararlanarak, mazlum Gazze halkına karşı işlediği suçlara devam edip son günlerde insan yaşamı ve refahı için kullanılan teknolojiyi istismar ederek bir suça ve kör teröre daha imza attı." ifadelerini kullandı.

Siyonist rejimin meşru müdafaa adı altında işlediği suçların insan aklının almadığını söyleyen Dr. Pezeşkiyan, "Bu suçların işlenmesinden daha kötüsü, insan haklarını ve özgürlüklerini savunmanın asıl iddia sahibi olan ülkelerin bu cinayetleri desteklemesidir. Siyonist rejimin suçlarının devam etmesi bölgede çatışmaların yayılmasına neden olabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı nükleer anlaşmadan çekilenin Amerikalılar olduğunu ve İran'ın taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek "Hiçbir ülkeyle savaş halinde değiliz ve hiçbir zaman nükleer silah aramadık. İran son 200 yıldır hiçbir savaşın başlatıcısı olmadı ancak aynı zamanda diğer bazı ülkelerin saldırılarının da kurbanı oldu. Dolayısıyla savunma ve caydırıcılık gücümüzü konvansiyonel yöntemlerle güçlendirmeye çalışıyoruz ancak İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrininde nükleer silahların yeri olmadığını bir kez daha vurguluyorum." açıklamasında bulundu.

Dünyada barış ve güvenliğin yaratılması ve güçlendirilmesi için çalışan bu grubun üyeleriyle tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Pezeşkiyan "Günümüz dünyasının ciddi sorunu, güç ve güce sahip olan bir takım ülkelerin, demokrasi ve özgürlükler adına diğer ülkelerin tüm kalkınma yollarını kapatması, bağımsız ve özgürlükçü ülkeleri yüzleşme yoluna sürüklemesidir. Sizler bağımsız ulusların sesini bu ülkelere iletebilirsiniz, biz de İran İslam Cumhuriyeti olarak bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliği güçlendirecek her türlü eylemi destekleyeceğiz.

Bu toplantıda, Elders Grubu'nun Başkanı ve İrlanda Eski Başbakanı Mary Robinson, Elders Grubu'nun İran İslam Cumhuriyeti ile iyi ve dostane ilişkilere sahip bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, grubun üyesi ve Dönem Başkanı Kofi Anan'ın İran ziyaretine dikkat çekerek "Çeşitli alanlardaki görüş ve yaklaşımlarınızı övüyor ve sizinle her türlü yardıma ve işbirliğine hazırız." ifadesini kullandı.

Robinson, Siyonist rejimin Gazze'deki saldırganlığı ve suçları konusunda bu grubun tutumununa dikkat çekerek, Batılı ülkelerin Gazze ve Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin çifte standartlarını eleştirerek "Bölgenizdeki tüm ülkelerin bu anlaşmaya katılacağı ve İran'ın nükleer sorununun da bu anlaşma kapsamında çözüleceği bir bölgesel nükleer anlaşma oluşturmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kolombiya'nın Eski Başkanı Santos Manuel, bu toplantıda The Elders grubunun bir üyesi olarak, bu grubun Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın görüş ve düşünceleriyle pek çok ortak noktaya sahip olduğunu belirterek" İran'ın kültürüne, medeniyetine ve tarihine aşinayız ve sahip olduğumuz imkanlara göre ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla etkileşiminizi kolaylaştırmak istiyoruz." dedi.