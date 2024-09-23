Pezeşkiyan: İran medyanın gösterdiği gibi değil / Barış, savaşın yerini almalıdır

Dr. Mesud Pezeşkiyan, New York saatiyle sabah 08:30'da Amerikalı medya yöneticileriyle yaptığı görüşmede “Ülkemize, bölgemize ve dünyaya dair görüşlerimiz açık ve nettir. İran’da cumhurbaşkanlığına aday olduğumda, sloganım birlik ve dayanışmaydı, çünkü öncelikle ülkedeki anlaşmazlıkları çözmemiz gerekiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı, İran’ın tüm İranlılara ait olduğunu vurgulayarak, “Bir gruba ya da siyasi kanada bağlı değilim, bu yüzden halk ilgi gösterdi ve oy verdi; hiçbir siyasi kanada bağlı olmamamıza rağmen, halkın oyları bizi bu konuma getirdi” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan görüşmede ayrıca “Uluslararası ilişkilerde önceliğimiz komşularımızdır. Sınırları, egemenliği ve güvenliği koruyarak birbirimizle anlaşmalıyız ve her birimizin iç güvenliğini zedeleyecek herhangi bir adımdan kaçınmalıyız. Dünyayla da bu tür bir ilişki kuracağız. Dünya ile sağlıklı ve eşit ilişkilerimiz var ve savaş ve kan dökülmesinin yerini barış ve güvenliğin alması gerektiğine inanıyoruz; insanlar birbirini öldürmemeli” dedi.

Pezeşkiyan, ülkesinde birlik ve dayanışma arayışında olduklarını belirterek, bu konuyu yönetimde tarafsız bir şekilde ele alacaklarını, cinsiyet ya da etnik köken farkı gözetmeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, “Eğer ülkemizde adalet ve hakkaniyetle hareket edersek, ülkeyi düzelteceğimize inanıyoruz; özellikle bize olumsuz bir imaj çizen ülkelerle de aynı politikayı sürdüreceğiz” diye ekledi.

Pezeşkiyan, İran'ın binlerce yıllık bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayarak, “Dünya medyasının İran hakkında gösterdiği şey biz değiliz. Bu nedenle tüm dünya ile barış ve güvenlik içinde yaşamaya hazırız ve huzursuzluk peşinde değiliz” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı “Buraya geldik ki mesajımızı dünyaya duyuralım. Bu, bizim içten inancımızdır ve içte ve dışta mümkün olan en iyi uyumu göstermeye çalışıyoruz” diye ekledi.