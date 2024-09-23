Pezeşkiyan: İran’ın dünyaya mesajı barış ve güvenlik+ Video

Pezeşkiyan , "Yabancı yetkililerle toplantılarınızda ve görüşmelerinizde ele almayı düşündüğünüz en önemli konular nelerdir?" sorusuna yanıt olarak, "Belirli olan şey, ülkemizin dünyada barış ve güvenlik için verdiği mesaj ve Birleşmiş Milletler'in bu yılki sloganı olan tüm insanlar için barış ve kalkınmaya dayalı bir geleceğin gerçekleşmesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı, "Kan dökülmesi, savaş ve katliam yerine, tüm insanların, yaşadıkları bölgeden, etnik kökenlerinden ve ten renklerinden bağımsız olarak rahatça yaşayabilecekleri bir dünya inşa etmeliyiz" diye devam etti.

Pezeşkiyan "Maalesef şu anda yaşadığımız dünya bu şekilde değil; çifte standartlar var, bazıları iyi, bazıları ise sebepsiz yere kötü olarak kabul ediliyor; bu da gördüğümüz sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor" dedi.