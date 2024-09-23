Cumhurbaşkanı: Birleşmiş Milletler toplantısına katılım, İran'ın tutumlarını savunmak için bir fırsattır

BM Genel Kurulu’na katılmak ve konuşma yapmak üzere New York’ta bulunan Dr. Mesud Pezeşkiyan, Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'daki artan zulümlerine ve Gazze'nin kuzeyinin savaş bölgesi ilan edilme olasılığına değinerek, "Dünyadaki tüm canlı varlıkların yaşama hakkı vardır. Gazze'deki mazlum insanların yaşadıkları ve insan hakları iddiasında bulunan ülkelerin, insanlığın ve insan haklarının değerlerine aldırmadan, Siyonist rejimin zulümlerine göz yumması kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı, "İnsanlık ve insan hakları iddiasında bulunanlar neden Gazze’de olup bitenler karşısında seslerini yükseltmiyorlar? Hatta bazen utanmazca Siyonist rejimin suçlarını savunuyor ve insan hakları ile insanlıktan bahsediyorlar. Bu bir çelişki, kabul edilemez ve yalandır." diye ekledi.

Toplantıya katılmasının amacı ve fırsatını açıklarken, “Bu seyahatte, Birleşmiş Milletler’in sözde savunduğu inançlar, değerler ve insan hakları için gerçekten bir şeyler yapmasını talep ediyoruz. Eğer söylediklerinizde samimiyseniz, bunu sözlerle değil, eylemlerle gösterin.” dedi.

Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu toplantısına katılmanın, İran İslam Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumlarını savunmak için önemli bir fırsat olduğunu ve yanlış bir şekilde oluşturulan algıya karşı durmak için "Eğer insan ve vicdan sahibiyseniz, tüm insanları adil bir şekilde değerlendirin." mesajını vermek istediklerini belirtti.