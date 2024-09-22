Muhakık Erdebili Üniversitesi Türkiye bilim merkezleriyle mutabakat zaptı imzaladı

Üniversitenin halkla ilişkiler bölümünden Yunes Purbeyrami yaptığı açıklamada " Bu mutabakat zaptı, Pazar günü Muhakık Erdebili Üniversitesi rektörünün Türkiye'deki AGBIOL konferansına katılımı sırasında imzalandı." ifadesine yer verdi.

"Bilgi, belge ile bilimsel ve teknolojik donanımın değişimi, araştırma projelerinin yürütülmesi, bilimsel ve kültürel seminer, toplantı ve konferansların ortak düzenlenmesi mutabakatın diğer maddeleri arasında yer alıyor." diyen

Purbeyrami "Türkiye Medipol Üniversitesi'nde 45.000 öğrenci, 1.200 profesör ve 12.000 uluslararası öğrenci bulunmaktadır." ifadesine dikkat çekerek "Muhakık Erdebili Üniversitesi, son 2 yılda bilimsel diplomasinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, farklı ülkelerden 1.500'e yakın uluslararası öğrenciyi kendine doğru çekerek, aralarında Gürcistan'daki İbni Sina Koleji, Polonya'daki Lublin Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Polonya'nın Wroclaw Üniversitesi, Pakistan'da Muhammad Ali Cennah Üniversitesi ve İran-Çin İleri Teknolojiler Evi'nin de bulunduğu bazı yabancı üniversiteler ve bilimsel kurumlarla işbirliği mutabakatı imzaladı." ifadesinin de altını çizdi.