22 Eyl 2024 13:34
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News ID: 85603830
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İsveç protestocuları: Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına son versin

22 Eyl 2024 13:34
News ID: 85603830
İsveç protestocuları: Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına son versin

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin suçlarına karşı İsveç'in başkenti Stockholm'de gösteri yapan protestocular, bu rejimin soykırımını ve Filistinli çocukların öldürülmesini kınadı.

Bu gösteriye katılan beş bin kişi arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de vardı.

Protestocular "Soykırımı durdurun" ve "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Thunberg gösterinin oturum aralarında gazetecilere hitaben "Bir şeyler yapabilen herkes sesini yükseltmeli ve bunu durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalı." ifadesine vurgu yaptı.

Thunberg sözlerinin devamında "Soykırım sırasında sessiz kalmak, ona suç ortaklığı anlamına gelir. Bir rol oynamalıyız, örneğin İsveç gibi ülkeler İsrail şirketlerini boykot etmeli, yatırımlarını kesmeli ve yaptırım uygulamalı."ifadesine dikkat çekti.

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