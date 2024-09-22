İsveç protestocuları: Siyonist rejimin Gazze'deki soykırımına son versin

Bu gösteriye katılan beş bin kişi arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de vardı.

Protestocular "Soykırımı durdurun" ve "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Thunberg gösterinin oturum aralarında gazetecilere hitaben "Bir şeyler yapabilen herkes sesini yükseltmeli ve bunu durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalı." ifadesine vurgu yaptı.

Thunberg sözlerinin devamında "Soykırım sırasında sessiz kalmak, ona suç ortaklığı anlamına gelir. Bir rol oynamalıyız, örneğin İsveç gibi ülkeler İsrail şirketlerini boykot etmeli, yatırımlarını kesmeli ve yaptırım uygulamalı."ifadesine dikkat çekti.