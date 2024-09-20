Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 41 bin 272'ye ulaştı / Batı Şeria'da 160 çocuk şehit oldu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında "Siyonist rejim, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde işlediği 2 yeni suçla 20 Filistin vatandaşını şehit ederken 54 kişiyi de yaraladı." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana "Aksa Tufanı" operasyonuyla eş zamanlı olarak Gazze Şeridi'nde 41 bin 272 Filistinli şehit oldu, 95 bin 551 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında "Aynı dönemde Batı Şeria'da 160'ı çocuk 716 Filistinli şehit oldu, 5 bin 750 Filistinli ise yaralandı." ifadesinin de altı çizildi.