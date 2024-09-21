21 Eyl 2024 09:46
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News ID: 85602678
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Beyrut'ta bir binaya yönelik terörist saldırısını şiddetle kınadı

21 Eyl 2024 09:46
News ID: 85602678
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Beyrut'ta bir binaya yönelik terörist saldırısını şiddetle kınadı

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin Beyrut'ta kalabalık bir bölgede bir apartmana yaptığı ve aralarında siviller, kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin şehit düşmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Siyonist rejimin Beyrut'a düzenlediği vahşi ve alçak hava saldırısının, bu cani rejimin kısa bir süre önce Lübnan halkına yönelik terörist saldırılarının ardından gelmesinin uluslararası hukuk kurallarının ve Lübnan’ın egemenlik, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun bu saldırıyı en güçlü şekilde kınaması gerektiğini belirtti.

Kenani, Siyonist rejimin, dünya devletleri ve halklarının büyük çoğunluğunun ateşkes sağlanması yönündeki isteğine karşı gelerek, bölgede gerilimi tırmandırmayı ve savaşın coğrafyasını genişletmeyi amaçladığını, bu kötü politikanın uluslararası barış ve güvenliğe açık ve büyük bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Bakanlık Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan halkı, hükümeti ve direnişi ile tam destek ve dayanışma içinde olduğunu ilan ederken, Lübnan hükümeti, halkı ve direnişinin, Siyonistlerin son dönemdeki vahşi saldırılarına rağmen, mazlum ve savunmasız Filistin halkına onurlu ve şerefli desteklerinden asla vazgeçmeyeceklerini kanıtladıklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, uluslararası barış ve güvenliği destekleyen ülkelerin, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısını fırsat bilerek, Siyonist rejimin Filistin’in mazlum halkına ve bölgedeki diğer ülkelere, özellikle Lübnan ve Suriye’ye yönelik toplu katliamlarını durdurmak için kesin adımlar atmalarını umduğunu ifade etti.

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