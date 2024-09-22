22 Eyl 2024 12:25
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News ID: 85603608
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Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'a gitti

22 Eyl 2024 12:25
News ID: 85603608
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan New York'a gitti

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nun 79. oturumuna katılmak üzere New York'a gitti.

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurul toplantısına katılmak ve İslam Cumhuriyeti'nin uluslararası meselelerdeki tutumunu açıklamak üzere Cumhurbaşkanı, bu sabah üst düzey bir siyasi heyetin başkanlığında New York'a hareket etti.

Dr. Mesud Pezeşkiyan BM Genel Kurulu'na katılım ve konuşmanın yanı sıra, Gelecek Anlaşması'nın liderleri toplantısında da konuşma yapacak ve ayrıca Genel Kurul'un 79. oturumuna katılan bazı ülke başkanlarıyla da görüşmelerde bulunacak. 

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Amerika'daki siyasi, sosyal, dini ve medya grup ve bireylerle de toplantılar yapacak ve ülkemizin tutumlarını anlatırken onların sorularını da cevaplayacak.

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