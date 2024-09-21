Cumhurbaşkanı: Hiçbir şeytan toprağımıza saldırmaya cesaret edemez

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün Silahlı Kuvvetler geçit töreninde yaptığı konuşmada, Kutsal Savunma Haftası'nın, ülkemizin dört bir yanında İslam Devrimi'nin devamı için canlarını feda eden büyük ve isimsiz şehitlerin fedakarlıklarını hatırlattığını belirterek "Onlara selam olsun." dedi.

Pezeşkiyan, "Bugün Kutsal Savunma Haftası ve aynı zamanda Vahdet Haftası. Askeri güçlerin, halkın ve tüm milletimizin el ele vererek, devrimi yok etmek için planlanan sömürgeci ülkelerin hain saldırısını nasıl boşa çıkardığının bir örneğidir." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra güçlü Devrim Muhafızları ve ülkeyi savunabilecek tüm güçlerin sahaya indiğini ve ülkenin bir karış toprağının bile düşmanın eline geçmesine izin vermediklerini söyledi. Bunun birliğin simgesi olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Tüm dünya bir araya gelip İran’ın devrimini sürdürememesi için çaba sarf etti, ancak halkın, ordu ve kudretli Devrim Muhafızları'nın varlığı, onların İran’ın bir karış toprağını bile ele geçirmesini engelledi." dedi.



Cumhurbaşkanı, İran’ın savunma gücünün ve caydırıcılığının bugün güçlü bir seviyeye ulaştığını belirterek" Hiçbir şeytan kutsal topraklarımıza saldırma cesaretini zihninde bile canlandıramaz." dedi.