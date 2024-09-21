21 Eyl 2024 10:38
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News ID: 85602716
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Cumhurbaşkanı: Hiçbir şeytan toprağımıza saldırmaya cesaret edemez

21 Eyl 2024 10:38
News ID: 85602716
Cumhurbaşkanı: Hiçbir şeytan toprağımıza saldırmaya cesaret edemez

Tahran, İRNA - Cumhurbaşkanı, İran halkının sekiz yıllık kutsal savunma sürecinde düşmanların umutlarını boşa çıkardığını vurgulayarak, bugün İran’ın güç ve caydırıcılığının, hiçbir şeytanın kutsal topraklarımıza saldırmaya cesaret edememesini sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün Silahlı Kuvvetler geçit töreninde yaptığı konuşmada, Kutsal Savunma Haftası'nın, ülkemizin dört bir yanında İslam Devrimi'nin devamı için canlarını feda eden büyük ve isimsiz şehitlerin fedakarlıklarını hatırlattığını belirterek  "Onlara selam olsun." dedi.

Pezeşkiyan, "Bugün Kutsal Savunma Haftası ve aynı zamanda Vahdet Haftası. Askeri güçlerin, halkın ve tüm milletimizin el ele vererek, devrimi yok etmek için planlanan sömürgeci ülkelerin hain saldırısını nasıl boşa çıkardığının bir örneğidir." diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra güçlü Devrim Muhafızları ve ülkeyi savunabilecek tüm güçlerin sahaya indiğini ve ülkenin bir karış toprağının bile düşmanın eline geçmesine izin vermediklerini söyledi. Bunun birliğin simgesi olduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Tüm dünya bir araya gelip İran’ın devrimini sürdürememesi için çaba sarf etti, ancak halkın, ordu ve kudretli Devrim Muhafızları'nın varlığı, onların İran’ın bir karış toprağını bile ele geçirmesini engelledi." dedi.


Cumhurbaşkanı, İran’ın savunma gücünün ve caydırıcılığının bugün güçlü bir seviyeye ulaştığını belirterek" Hiçbir şeytan kutsal topraklarımıza saldırma cesaretini zihninde bile canlandıramaz." dedi. 

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