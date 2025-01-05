5 Oca 2025 10:27
Journalist ID: 5446
News ID: 85710687
T T
0 Persons

Ekler

Kalibaf: Şehit Süleymani’nin yolu Kudüs’ün özgürlüğüne kadar devam edecek

5 Oca 2025 10:27
News ID: 85710687
Kalibaf: Şehit Süleymani’nin yolu Kudüs’ün özgürlüğüne kadar devam edecek

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Şehit Kasım Süleymani’nin hayatının kırk yılı aşkın bir süresini işgalci düşmana karşı mücadeleye adadığını belirterek, “Bu büyük şehidin yolu, Kudüs-ü Şerif’in özgürlüğüne ve Siyonist rejimin şerrinin ortadan kaldırılmasına kadar devam edecektir” dedi.  

Kalibaf, Meclis’in bugünkü  açık oturumunda gündem dışı konuşmasında, General Süleymani’nin şehadet yıl dönümü törenlerine değinerek, “Şehit Süleymani’nin şehadet yıl dönümünde terörle mücadele kahramanı ve direniş cephesinin öncüsü olan bu değerli komutana büyük vefa gösteren ve ülkenin dört bir yanında, özellikle şehidin memleketi Kerman’da onun temiz kabri başında yas tutan aziz İran halkına gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Kalibaf sözlerine “Şehit Süleymani, kırk yılı aşkın hayatını cesaret, ihlas ve liderliğe bağlılıkla düşmanla ve terörist gruplarla mücadeleye adadı. Onun varlığı, çocuklar ve kadınlar için güven kaynağı ve tehlikelerin bertaraf edilmesinin teminatıydı” diye devam etti.  

Kalibaf “Allah’ın izniyle, Şehit Süleymani’nin yolu Kudüs-ü Şerif’in özgürlüğüne ve Siyonist rejimin yok edilmesine kadar devam edecektir” diyerek noktaladı.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .