Kalibaf: Şehit Süleymani’nin yolu Kudüs’ün özgürlüğüne kadar devam edecek

Kalibaf, Meclis’in bugünkü açık oturumunda gündem dışı konuşmasında, General Süleymani’nin şehadet yıl dönümü törenlerine değinerek, “Şehit Süleymani’nin şehadet yıl dönümünde terörle mücadele kahramanı ve direniş cephesinin öncüsü olan bu değerli komutana büyük vefa gösteren ve ülkenin dört bir yanında, özellikle şehidin memleketi Kerman’da onun temiz kabri başında yas tutan aziz İran halkına gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kalibaf sözlerine “Şehit Süleymani, kırk yılı aşkın hayatını cesaret, ihlas ve liderliğe bağlılıkla düşmanla ve terörist gruplarla mücadeleye adadı. Onun varlığı, çocuklar ve kadınlar için güven kaynağı ve tehlikelerin bertaraf edilmesinin teminatıydı” diye devam etti.

Kalibaf “Allah’ın izniyle, Şehit Süleymani’nin yolu Kudüs-ü Şerif’in özgürlüğüne ve Siyonist rejimin yok edilmesine kadar devam edecektir” diyerek noktaladı.