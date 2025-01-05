Irakçı: Süleymani, direniş okulunu sahada direniş eksenine dönüştürdü.

Bu anma töreni, Seyyid Abbas Irakçı ve Tümgeneral Alirza Tengsiri'nin katılımıyla İran Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, bu törende, "Kasım Süleymani'nin yerini bir şekilde onurlandırmak adına birkaç cümle söylemek istiyorum. Kasım Süleymani, liderin ifadelerinde 'Direniş Okulunun Somutlaşmış Hali' olarak tanımlanıyor. Kendisi, devrimlerin direniş okulunun teorisyeniydi. Kasım Süleymani, bu okulu sahada direnç eksenine dönüştürdü ve bölgede yok edilemez bir hareket başlattı. Çünkü bu eksen bir idealdir ve silahlarla yok edilemez. Ayrıca, bir kişiye bağlı değildir; bir komutan ve liderin şehadetiyle yok olamaz." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, "Kutsal bir ideali kurşunlarla yok etmek mümkün değildir. Direniş okulunun silahları vardır, ancak esas silahı şehitlerin kanıdır." diyerek, "Düşmanlar, eğer direniş eksenine zarar verirlerse bunun zaferlerini işaret ettiğini düşünmesinler, aslında bu onların yenilgilerinin başlangıcıdır. İlk defa Hizbullah, liderini kaybettiğinde daha güçlü hale gelmiştir. Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın kanı Hizbullah'ı daha da güçlendirecektir. Zaferin sırrı sabır ve direniştir." şeklinde ekledi.

Bununla birlikte, Irakçı, diplomasiyle ilgili olarak da "Burada, diplomasi de bu direniş okulunun bir parçasıdır. Sahada olduğu gibi, diplomasi de uyum içinde hareket eder, sahayla diplomasi birbirini tamamlar ve aralarında hiçbir ayrım yoktur." ifadelerini kullandı.

Irakçı ayrıca, medyanın da bu mücadelenin üçüncü ayağı olduğunu vurguladı. "Saha, diplomasi ve medya birlikte zaferleri elde eder. Herhangi birinin geri kalması, başarıların tam olarak sonuçlanmamasına neden olur." dedi.