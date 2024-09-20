Lübnan Büyükelçisi de bu görüşmede cumhurbaşkanına eşlik ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini takdirle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin terör saldırısında yaralananları ziyaret etti
20 Eyl 2024 14:32
News ID: 85602266
Tahran,İRNA- Dr. Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'daki Siyonist rejimin son terör saldırısında yaralanan ve Farabi Göz Hastanesi'nde tedavi için İran İslam Cumhuriyeti'ne nak edilen bir kaç yaralıyı ziyaret ederek hastane yetkililerinin açıklamalarıyla son tedbirler ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.
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