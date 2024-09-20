20 Eyl 2024 14:32
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News ID: 85602266
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Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

20 Eyl 2024 14:32
News ID: 85602266
Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin terör saldırısında yaralananları ziyaret etti

Tahran,İRNA- Dr. Mesud Pezeşkiyan, Lübnan'daki Siyonist rejimin son terör saldırısında yaralanan ve Farabi Göz Hastanesi'nde tedavi için İran İslam Cumhuriyeti'ne nak edilen bir kaç yaralıyı ziyaret ederek hastane yetkililerinin açıklamalarıyla son tedbirler ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Lübnan Büyükelçisi de bu görüşmede cumhurbaşkanına eşlik ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini takdirle karşıladı.

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