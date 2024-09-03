3 Eyl 2024 15:58
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News ID: 85586703
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Seferzade Paris'te tarih yazdı; Görme engelli İranlı kız gümüş madalya kazandı

3 Eyl 2024 15:58
News ID: 85586703
Seferzade Paris'te tarih yazdı; Görme engelli İranlı kız gümüş madalya kazandı

Paris, İRNA - İranlı kadın atlet, Paris Paralimpik Oyunları'nda T12 sınıfı 400 metre yarışında gümüş madalya kazandı.

25 yaşındaki Hacer Seferzade, 55.39 saniyelik derecesiyle bu tarihi başarıya ulaştı. Kübalı Omara Durand 53.59 saniye ile altın madalya kazanırken, Ukraynalı Oksana Boturchuk ise 55.67 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Bu madalya, İran kafilesinin atletizmdeki altıncı madalyası oldu. Daha önce Emir Hüseyin Alipur gülle atmada altın madalya kazanmıştı. Mehdi Olad ve Zafer Zekir gülle atmada, Parasto Habibi ise club throw (top atma) branşında gümüş madalya kazanırken, Alireza Muhtari gülle atmada bronz madalya elde etmişti.

Seferzade, bu madalyayla adını İran spor tarihinde tarihe geçenler arasına yazdırdı. O, Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan ilk görme engelli İranlı kadın oldu.

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