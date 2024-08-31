Gazze'de şehit sayısı 40 bin 691'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail rejiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 Filistinlinin şehit olduğunu, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde 89 kişinin şehit düştüğü, 205 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.

Sağlık kaynakları ayrıca bu sabahtan itibaren 48 şehidin naaşlarının Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.