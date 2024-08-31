31 Ağu 2024 17:59
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News ID: 85584284
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Gazze'de şehit sayısı 40 bin 691'e yükseldi

31 Ağu 2024 17:59
News ID: 85584284
Gazze'de şehit sayısı 40 bin 691'e yükseldi

Tahran, İRNA- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin 330 gündür Gazze Şeridi'nde sürdüğü saldırılarda 40 bin 691 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail rejiminin 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 Filistinlinin şehit olduğunu, 94 bin 60 sivilin ise yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 48 saat içerisinde 89 kişinin şehit düştüğü, 205 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu kaydedildi.

Sağlık kaynakları ayrıca bu sabahtan itibaren 48 şehidin naaşlarının Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

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