Erdoğan: Gazze'de kardeşlerimizin soykırımına kayıtsız kalamayız

Yerel toplantıda Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın İsrail rejimi tehdidine karşı Filistin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği vurguladı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye ve Filistin halkları arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Erdoğan "On bir aydır İsrail soykırımının hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin çığlıklarına nasıl kayıtsız kalabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede İslam ülkelerine Gazze'de ateşkes sağlanması ve bu bölgeye insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ederek bu ülkenin parlamentosunda bir konuşma yapmıştı.