31 Ağu 2024 16:01
Journalist ID: 5630
News ID: 85584205
T T
0 Persons

Erdoğan: Gazze'de kardeşlerimizin soykırımına kayıtsız kalamayız

31 Ağu 2024 16:01
News ID: 85584205
Erdoğan: Gazze'de kardeşlerimizin soykırımına kayıtsız kalamayız

Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı, Ankara'nın Filistin meselesine verdiği desteğe karşı çıkanlara yanıt olarak "Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize yönelik soykırıma kayıtsız kalamayız." dedi.

Yerel toplantıda Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın İsrail rejimi tehdidine karşı Filistin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği vurguladı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye ve Filistin halkları arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Erdoğan "On bir aydır İsrail soykırımının hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin çığlıklarına nasıl kayıtsız kalabiliriz?" ifadelerini kullandı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'la yaptığı görüşmede İslam ülkelerine Gazze'de ateşkes sağlanması ve bu bölgeye insani yardım gönderilmesi çağrısında bulunmuştu. 

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ederek  bu ülkenin parlamentosunda bir konuşma yapmıştı.

0 Persons

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .