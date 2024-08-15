15 Ağu 2024 09:57
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News ID: 85568857
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Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde İslam ülkelerini Gazze'de ateşkes için çaba göstermeye çağırdı

15 Ağu 2024 09:57
News ID: 85568857
Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde İslam ülkelerini Gazze'de ateşkes için çaba göstermeye çağırdı

Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede, İslam ülkelerinden Gazze'de ateşkes sağlanması için çaba göstermelerini istedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşmede İsrail'in Filistin topraklarındaki toplu katliamları ve ateşkesin sağlanması için yapılması gerekenlerin ele alındığını belirtti.

Açıklamada "Erdoğan, Türkiye'nin adil Filistin davasını desteklemeye ve İsrail'in durdurulması için çabalarını sürdüreceğini söyledi. Ayrıca, tüm ülkelerin, özellikle İslam ülkelerinin, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere kesintisiz insani yardım ulaştırılması için çabalarını artırmaları gerektiğini vurguladı."  ifadelerine yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı, Çarşamba akşamı iki günlük bir ziyaret için Moskova'dan Ankara'ya geldi. Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Abbas'ın Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapacağını belirtti. Türkiye Parlamentosu, yarın Filistin'e destek amacıyla acil bir oturum düzenleyecek.

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