40 bin 405 şehit; Gazze'de 324 gün süren cinayetin bilançosu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 324'üncü gününde yayımlanan bildirisinde "Siyonist ordunun Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 3 suç işlediği, 71 Filistinlinin şehit olduğu, 112 kişinin de yaralandığı belirtildi."ifadesine yer verdi.

Bu bildirinin devamında ise "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu şehit ve yaralılarla birlikte 40 bin 405 Filistinli şehit oldu, 93.468 Filistinli de yaralandı."ifadelerine dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı da devam eden saldırılar nedeniyle çok sayıda şehidin naaşlarının hala enkaz altında olduğunu, yardım kuruluşlarının onları bulup sağlık merkezlerine ulaştıramadığını duyurdu.