Hizbullah, Siyonist rejimin 4 üssüne saldırdı

Lübnan Hizbullah hareketi bugün Siyonist rejime ait Merkava tankının imha edildiğini duyurdu.
Hizbullah, Siyonist rejimin "El Abbasiye" üssünü doğrudan hedef alarak vurduğunu ve gözlemledikten sonra güçlerinin Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef aldığını açıkladı.
Hizbullah mücahitleri ayrıca işgal altındaki "Vadi Hunin" bölgesindeki Siyonist üssünü de hedef aldı.
Bugün Golani tugayının mevcut karargahı olan "Ramim" kışlasına Katyuşa roketleriyle saldırı düzenlendi.
Hizbullah ayrıca güçlerinin Moskawam üssündeki Siyonist ordusunun bulunduğu yere füze saldırısı düzenlediğini de duyurdu.
yorumunuz