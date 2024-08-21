21 Ağu 2024 18:00
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News ID: 85575308
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Hizbullah, Siyonist rejimin 4 üssüne saldırdı

21 Ağu 2024 18:00
News ID: 85575308
Hizbullah, Siyonist rejimin 4 üssüne saldırdı

Tahran, İRNA- Lübnan Hizbullah hareketi, bugün Siyonist rejim askerlerinin 4 üssü ve toplanma noktalarına saldırarak, El Abbasiye üssündeki İsrail Merkava tankının imha edildiğini duyurdu.

Lübnan Hizbullah hareketi bugün Siyonist rejime ait Merkava tankının imha edildiğini duyurdu.

Hizbullah, Siyonist rejimin "El Abbasiye" üssünü doğrudan hedef alarak vurduğunu ve gözlemledikten sonra güçlerinin Merkava tankını güdümlü füzeyle hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah mücahitleri ayrıca işgal altındaki "Vadi Hunin" bölgesindeki Siyonist üssünü de hedef aldı.

Bugün Golani tugayının mevcut karargahı olan "Ramim" kışlasına Katyuşa roketleriyle saldırı düzenlendi.

Hizbullah ayrıca güçlerinin Moskawam üssündeki Siyonist ordusunun bulunduğu yere füze saldırısı düzenlediğini de duyurdu.

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