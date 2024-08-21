İsrail Ordusu'nun şehirleri ve karargahları, Hizbullah'ın füze ve İHA saldırıları altında + video

Şihab Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Lübnan Hizbullah'ı bir açıklama yaparak, Gazze Şeridi'ndeki halkı ve Filistin direnişini desteklemek amacıyla ve Siyonist rejimin Lübnan'ın Bekaa bölgesine saldırısına yanıt olarak, Suriye'nin işgal altındaki Golan bölgesindeki İsrail ordusunun "Tsnobar" destek üssünü Katyuşa füzeleriyle hedef aldığını belirtti.

Hizbullah, başka bir açıklamada, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan İsrail ordusunun "Hadab Yarun" askeri mevzisini bir intihar İHA'sı ile hedef aldığını ve İHA'nın hedefe doğrudan isabet ettiğini duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde de Hizbullah, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde yer alan İsrail ordusunun "Zar'it" askeri merkezine saldırı düzenlemişti.

Filistin direniş gruplarının başlattığı "Aksa Fırtınası" operasyonunun ardından, Hizbullah, Siyonist askerlerin büyük bir bölümünü işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde meşgul etmek ve Gazze'deki direniş üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla günlük ve ağır operasyonlar düzenlemeye başladı.

Bu saldırılar sonucunda, Lübnan'ın güneyi ile bu bölge arasındaki bazı İsrail üsleri yok edildi ve tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve diğer zırhlı araçlar gibi birçok askeri teçhizat Hizbullah tarafından hedef alındı. Ayrıca, birçok İsrail askeri öldü veya yaralandı.

Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde başlattığı operasyonların başlangıcından bu yana, bu bölgedeki çok sayıda Siyonist yerleşimci evlerini terk etmek zorunda kaldı ve Siyonist medyanın raporlarına göre, bölgede kalan sakinlerin çoğu ruhsal ve psikolojik sorunlar yaşıyor.