Kenani: 19 Ağustos darbesinin utancı sonsuza kadar ABD ve İngiltere'nin alnında kalacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Kölelik, sömürgecilik, darbeler ve diğer ülkelerdeki askeri müdahaleler, ABD ve İngiltere'nin dünyadaki karanlık ve utanç verici müdahalelerinin sadece bir kısmıdır." ifadelerini kullandı.

Kenani, "İran'da Dr. Mussadik'in halk tarafından seçilen hükümetinin 19 Ağustos 1953 darbesiyle devrilmesinin ve baskıya verilen siyasi, güvenlik ve askeri desteğin utancı sonsuza kadar ABD ve İngiltere rejimlerinin alnında kalacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu iki ülke, böylesine karanlık bir geçmişe sahip olmalarına rağmen, şu anda da sahte ve ırkçı İsrail rejimine sınırsız destek veriyor ve Gazze'deki soykırımı destekliyorlar, aynı zamanda kendilerini insan hakları ve demokrasi bayraktarı olarak görüyorlar!" şeklinde devam etti.