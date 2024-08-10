 Gazze Bilgilendirme Ofisi: El- Derec Mahallesi'ndeki okul katliamının sorumluluğu ABD ve İsrail'e ait

Gazze'deki Filistin Hükümeti Bilgilendirme Ofisi, işgalcilerin soykırım ve etnik temizlik kapsamında yeni bir katliam gerçekleştirdiğini ve bunun 100'den fazla kişinin şehit olmasına yol açtığını duyurdu. Bu habere göre, katliamın boyutu ve şehit sayısının çokluğu nedeniyle, kurtarma ekipleri henüz tüm şehitlerin cesetlerini enkaz altından çıkaramadı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Bilgi Ofisi, işgalcilerin bu korkunç katliamını şiddetle kınadıklarını ve tüm dünyayı da bunu kınamaya çağırdıklarını belirtti.

Haber kaynakları, Cumartesi sabahı İsrail rejiminin Gazze'nin merkezindeki El-Derec Mahallesi'ndeki bir okula düzenlediği saldırıda 100'den fazla kişinin sabah namazı sırasında şehit olduğunu bildirirken yerlerinden edilmiş ve burada kalan onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.