Maduro: Darbe girişiminin arkasında küresel Siyonizm var

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro el-Meyadin'e verdiği demeçte Venezuela'daki aşırı sağın küresel Siyonizm tarafından desteklendiğini ve finanse edildiğini belirtti.

Nicolas Maduro darbe girişiminin arkasında ayrıca sosyal medyadaki Siyonist etkinin olduğunu söyledi.

Maduro, devlet başkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferin, bir milletin bağımsızlığı, onuru ve geleceği için neler yapabileceğinin ve dünyanın artık Washington'un, kapitalizmin ve yeni faşizmin taleplerini takip etmediğinin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

Venezuela'nın her zaman Filistin'in yanında yer alacağını vurgulayan Maduro, Gazze ve Filistin halkına karşı işlenen soykırımı “Hitler'den bu yana en kötü soykırım.” olarak nitelendirdi.

Maduro bu sabah düzenlediği basın toplantısında halka ve demokrasiye karşı yapılan siber darbe ile ilgili tüm manipülasyonlar açıklığa kavuşturulana kadar tüm Venezuelalılara azami anlayış çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'yi, Elon Musk'lı uluslararası faşist sağı ve küresel aşırı kapitalist güçleri bu darbeye öncülük etmekle suçladı.