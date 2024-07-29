29 Tem 2024 10:23
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News ID: 85551626
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Venezuela cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Maduro'nun zaferi

29 Tem 2024 10:23
News ID: 85551626
Venezuela cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Maduro'nun zaferi

Tahran, İRNA - Venezuela Seçim Komisyonu, Nicolas Maduro'nun yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların %51,2'sini alarak zafer kazandığını ve üçüncü dönem için cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ofisi, kısa bir süre önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazandığını ilan etmiş, ancak bu ülkenin Seçim Konseyi'nden resmi sonuçların açıklanmasını beklemeleri gerektiğini belirtmişti.

Bu bağlamda, El Meyadin muhabiri Karakas'tan, Maduro'nun Venezüella cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutlamak için bir grup insanın başkanlık sarayına doğru yürüdüğünü bildirdi.

Ayrıca, Güney Afrika'dan Venezuela'ya gelen seçim gözlemcileri, bu ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme sürecinin özgür, adil ve şeffaf olduğunu belirttiler.

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