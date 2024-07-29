Venezuela cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Maduro'nun zaferi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun ofisi, kısa bir süre önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazandığını ilan etmiş, ancak bu ülkenin Seçim Konseyi'nden resmi sonuçların açıklanmasını beklemeleri gerektiğini belirtmişti.

Bu bağlamda, El Meyadin muhabiri Karakas'tan, Maduro'nun Venezüella cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini kutlamak için bir grup insanın başkanlık sarayına doğru yürüdüğünü bildirdi.

Ayrıca, Güney Afrika'dan Venezuela'ya gelen seçim gözlemcileri, bu ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme sürecinin özgür, adil ve şeffaf olduğunu belirttiler.