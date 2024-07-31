Kenani: Şehit Haniye'nin pak kanı asla boşa gitmeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Filistin İslami Direniş Hareketi ( Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesini büyük ve onurlu Filistin halkına, Hamas hareketine, tüm Filistin direniş gruplarına ve Filistin davasını destekleyen tüm direniş akımlarına, milletlere ve ülkelere başsağlığı diledi.

Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilgili kurumları tarafından bu olayın boyutlarının ve detaylarının incelenmeye devam ettiğine işaret ederek, "Ömrünü Siyonist işgal rejimine karşı onurlu bir mücadeleye ve mazlum Filistin halkının işgalci Siyonistlerin pençesinden kurtarılması için Kudüs'ün özgürlüğü yolunda mücadeleye adamış bu azimli mücahidin temiz kanının asla boşa gitmeyeceğinden şüphe yoktur." dedi.

Diplomasi kurumu sözcüsü, "Kardeş mücahid İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi, İran İslam Cumhuriyeti ile sevgili Filistin ve direniş arasındaki derin ve kopmaz bağı daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.