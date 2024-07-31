İsmail Haniye ve bir koruması Tahran'da şehit edildi

Sepah News'in aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Genel Halkla İlişkiler Ofisi yayınladığı bildiride "Hamas Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye ve bir koruması, Tahran'daki ikametgahlarının vurulması sonucu şehit oldular." ifadelerine yer verildi.

Bildirinin tam metni

Bismillahirrahmanirrahim.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.

Kahraman Filistin halkına, İslam ümmetine, direniş cephesi savaşçılarına ve yüce İran milletine başsağlığı dileyerek, bu sabah İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Dr. İsmail Haniye'nin Tahran'daki ikametgahı vurulmuş ve bu olay sonucu kendisi ve bir koruması şehit olmuştur.

Bu olayın nedeni ve boyutları araştırılmakta olup, sonuçları daha sonra bildirilecektir.