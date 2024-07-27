BM'nin Gazze'deki sekiz okulu Bombalandı

UNRWA daha önce, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana ajansın okullarının yaklaşık %70'inin Siyonist rejim ordusu tarafından hedef alındığını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı, savaşın başlamasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki okulların ve ajansa bağlı merkezlerin bombalanması sonucu 539 Filistinli mültecinin şehit olduğunu vurgulamıştı.

UNRWA ayrıca, 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de her 10 kişiden 9'unun Siyonist rejimin suçları nedeniyle zorla yerinden edildiğini belirtti.