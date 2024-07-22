22 Tem 2024 14:24
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News ID: 85545715
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UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya

22 Tem 2024 14:24
News ID: 85545715
UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya

Tahran, İRNA - UNICEF, Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X hesabından Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazze'de yetersiz beslenme hamile kadınlar ve bebekler için büyük bir risk oluşturuyor ve çocuklarda ölü doğum ve kilo kaybı oranları arttı." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde binlerce çocuk, kuşatma, savaş ve Siyonist rejimin insani yardım ve tıbbi malzeme ithalatını yasaklaması nedeniyle yetersiz beslenme sıkıntısı çekiyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya bürosu, Pazar günü yayınladığı istatistikler, kıtlık ve açlık nedeniyle 34 çocuğun öldüğünü ve 3 bin 500 çocuğun ise yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

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