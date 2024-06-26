26 Haz 2024 12:18
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News ID: 85520510
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UNRWA: Gazze'de her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor

26 Haz 2024 12:18
News ID: 85520510
UNRWA: Gazze'de her gün 10 çocuk bir veya iki bacağını kaybediyor

Tahran, İRNA- BM Filistinli Mültecileri Destekleme Kurumu (UNRWA) Başkanı her gün ortalama on çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğini ifade etti.

BM Filistinli Mültecileri Destekleme Kurumu (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sayıya kollarını ve ellerini kaybeden çocuk sayısının dahil olmadığını belirterek, “Bu sayı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan rakamlara dayanmaktadır.” dedi.

Philippe Lazzarini, “Günde on çocuk, bu acımasız savaşın 260 günü aşkın sürmesinin ardından yaklaşık 2 bin çocuk anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

Lazzarini, ampütasyonların çoğunlukla oldukça korkunç koşullarda, bazen de anestezi olmadan gerçekleştiğini vurguladı.

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