UNICEF: Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 90'ı yerinden edildi

Filistin Enformasyon Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, UNICEF, savaşın başlangıcından (Ekim 2023) bu yana evlerini terk eden yerinden edilmiş kişilerin çoğunun çocuk ve kadın olduğunu bildirdi.

UNICEF, "X" sosyal medya hesabında “Gazze Şeridi'nde yaşayanların göç etmek zorunda kaldığı yerler, temel ihtiyaçlardan ve güvenlikten yoksundur.” ifadesini paylaştı.

Bu haber, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başkanı Philip Lazzarini'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin son 10 günde Gazze Şeridi'nde 6'sı UNRWA'ya ait en az 8 okulu bombaladığını bildirdiği bir sırada gündeme geldi.