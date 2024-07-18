Bakıri: BM Güvenlik Konseyi savaş durdurmak için İsrail'e baskı yapmalı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün 17 Temmuz Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Batı Asya konulu toplantıda bir konuşma yaptı.

Ali Bakıri, Gazze'deki duruma değinerek, "BM Güvenlik Konseyi'nden, BM Şartı'nın yedinci bölümü kapsamında bağlayıcı bir kararın kabul edilmesi de dahil olmak üzere, BM Şartı kapsamındaki görevlerine dayalı olarak gerekli ve icrai tedbirleri almasını ve İsrail rejimini, Gazze'ye yönelik soykırımı ve savaş suçlarını tamamen koşulsuz ve derhal durdurmaya, Gazze'de kalıcı bir ateşkes uygulamaya ve tüm sınır geçişlerinin erişim ve nakliye için yeniden açılmasına izin vermeye baskı yapmasını istiyoruz." dedi.

Ali Bakıri, "BM Güvenlik Konseyi ayrıca Gazze ablukasının kaldırılması, insanların zorunlu göçünün durdurulması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve Gazze ve diğer Filistin topraklarında insanlara, altyapılara ve yerleşim yerlerine verilen her türlü zarar için tazminat ödenmesi için İsrail rejimine, askeri ve güvenlik güçlerini Gazze'den derhal, tamamen ve koşulsuz olarak geri çekme yükümlülüğü getirmelidir." ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili, "Bu rejimin işgal altındaki tüm Filistin, Suriye ve Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnan'a veya bölgedeki diğer ülkelere yönelik her türlü askeri saldırıdan kaçınması gerekmektedir. Ayrıca uluslararası toplum ve yetkili kurumlar, İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında işlediği suçların tüm azmettiricilerinin, faillerinin ve destekçilerinin yargılanması ve cezalandırılması için zemin hazırlamalıdır." diye konuştu.