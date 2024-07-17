Bakıri'den uyarı: Lübnan, Siyonistler için geri dönüşü olmayan bir cehennem olacak + video

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran ve Rusya, çeşitli ve çok yönlü ilişkilere sahip iki komşudur. Bu nedenle, ikili meseleler ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası düzeydeki ilgisini çeken konular hakkında sürekli olarak diyalog ve istişarede bulunmamız gerekiyor." dedi.

Bakıri, "Bu görüşmede de öncelikle ikili ilişkilerin son durumunu, özellikle ekonomik alandaki ilişkileri gözden geçirdik ve ardından bölgesel konular ve Siyonistlerin Gazze'deki soykırım ve cinayetlerini durdurmanın yolları hakkında görüştük." ifadelerini kullandı.

Bakan Vekili ayrıca "Rusya Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çok taraflılık hakkında dile getirdiği görüşleri memnuniyetle karşıladı ve biz de Çarşamba günü Güvenlik Konseyi'nin Filistin konusundaki oturumuna katılacağız ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Gazze'de Siyonistlerin işlediği en büyük cinayetle ilgili görüşlerini ayrıntılı olarak açıklayacağız." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasındaki gerginlikler ve İsrail rejiminin iddiaları ile İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisi hakkında bir soruya yanıt olarak, "Bu deneyim kanıtlanmıştır ki, Siyonistler bölgede ne kadar çok gerginlik yaratır ve cinayet işlerse, kendilerini daha ciddi tehditler ve tehlikelerin bataklığına sürüklerler. Lübnan, Siyonistler için hem 2000'de hem de 2006'da tarihsel yenilgileri canlandıran bir yerdir. Bu nedenle, Lübnan kesinlikle Siyonistler için geri dönüşü olmayan bir cehennem olacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakan Vekili, "Siyonistler, Gazze'deki yenilgilerini bölgedeki diğer yerlerde savaş çıkararak telafi edemezler, aksine kendilerini daha ciddi tehlikelerin bataklığına sürüklerler." ifadelerini tekrarladı.

Bakıri, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen General Kasım Süleymani'nin suikastı konusunu takip etmekle ilgili bir başka soruya da, "İran İslam Cumhuriyeti, Komutan Süleymani'nin suikastı konusunu uluslararası hukuki çerçevelerde takip etmiş ve etmeye devam etmektedir. Komutan Süleymani'nin suikastı, İran'ın iç mahkemelerinde de gündemde ve takip edilmektedir." yanıtını verdi.