Siyonist General: Aksa Tufanı bizim en büyük yenilgimizdir

Siyonist rejimin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, işgal altındaki bölgelerin kuzeyindeki Siyonist yetkililerle yaptığı toplantıda, Siyonist yerleşimcilerin yerleşim yerlerinden tahliye edilmesine ve Lübnan Hizbullahı'nın saldırıları nedeniyle kaçmak zorunda kaldığına değinerek, “Kiryat Şemona yerleşim yerini tahliye etmek büyük bir hataydı” dedi.

İşgal altındaki bölgelerin güneyinde ve kuzeyindeki yerleşimlerin tahliye edilmesine ve Aksa Tufanı operasyonundan sonra rejimin buralardan çekilmesine atıfta bulunan Golan, “Bu, 1948'den beri İsrail'in en zor yenilgisi” ifadesini kullandı.

İşgal altındaki bölgelerin kuzeyindeki Meta Asher Bölgesel Konsey Başkanı Moshe Davidovitch da Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki toprakların kuzeyindeki durumun yerleşimciler lehine değiştirileceği yönündeki iddiasına değinerek, “Böyle bir iddia illüzyondan başka bir şey değildir ve Lübnan sınırındaki (işgal altındaki topraklardaki) durumun eski durumuna dönmesi yıllar alacak” dedi.