11 Tem 2024 18:13
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News ID: 85536606
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El Husi: İsrail'in son 10 aydaki suçları insanlık için tehlikeli bir sınavdır

11 Tem 2024 18:13
News ID: 85536606
El Husi: İsrail'in son 10 aydaki suçları insanlık için tehlikeli bir sınavdır

Tahran-İRNA- Yemen Ensarullah Hareketi lideri, İsrail'in son 10 ay boyunca Gazze'ye yaptığı vahşi saldırılarının tüm insanlık için gerçek ve tehlikeli bir sınav olduğunu söyledi.

Abdulmelik el-Husi, bugün Gazze'deki gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım savaş suçlarının, insanlık toplumunun ortak vicdanı ve değerleri için bir sınav olduğunu belirtti.

El-Husi, "Gazze'deki soykırım suçlarına karşı uluslararası toplumun sessizliği, insan onurunun ve insan toplumlarının yaşam hakkının yok olması anlamına geliyor." dedi.

Ensarullah lideri ayrıca, "Düşman İsrail'in yaptığı her şey, insan toplumlarına karşı yanlış ve aşağılayıcı bir bakış açısına dayanan her şeyi ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.

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