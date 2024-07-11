El Husi: İsrail'in son 10 aydaki suçları insanlık için tehlikeli bir sınavdır

Abdulmelik el-Husi, bugün Gazze'deki gelişmelerle ilgili yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım savaş suçlarının, insanlık toplumunun ortak vicdanı ve değerleri için bir sınav olduğunu belirtti.

El-Husi, "Gazze'deki soykırım suçlarına karşı uluslararası toplumun sessizliği, insan onurunun ve insan toplumlarının yaşam hakkının yok olması anlamına geliyor." dedi.

Ensarullah lideri ayrıca, "Düşman İsrail'in yaptığı her şey, insan toplumlarına karşı yanlış ve aşağılayıcı bir bakış açısına dayanan her şeyi ihlal etmektedir." ifadelerini kullandı.